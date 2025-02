Iodonna.it - Per una giornata in ufficio o un'occasione speciale. Il capospalla must-have della mezza stagione è il caban blu, sintesi perfetta tra trench e cappotto

Zona grigia. Mentre le giornate si allungano e le temperature si alzano, è tempo di dedicarsi al guardaroba. Non occorreranno rivoluzoni radicali, ma basteranno aggiunte pratiche e strategiche, capaci di elevare ogni look. Un esempio? Ilblu donna. Giacca trapuntata: cinque outfit per abbinarla con stile X Ildel momento, infatti, riprende e rivista un item simbolo del menswear.