Per la prima volta l' olio extravergine avrà una grande fiera dedicata

Non più una tendostruttura da condividere con produttori di vino naturale, ma ben due padiglioni tutti dedicati all'italiano e del resto del mondo per dare spazio e rilevanza alla moltitudine di realtà olivicole nazionali e internazionali desiderose di avere il giusto risalto. Quello che è stato presentato oggi al Masaf è il SOL2EXPO – Full Olive Experience, ovvero il nuovo percorso scelto da Veronafiere per la valorizzazione dell'di qualità dopo 28 edizioni in convivenza con Vinitaly. Un nuovo ruolo da solista che punta a ridare centralità e interesse per un prodotto simbolo del made in Italy e durante il quale, il 3 marzo alle 14, verrà presentata anche la 15esima edizione della guida Oli d'Italia del Gambero Rosso. «Iniziative come quella di SOL2EXPO contribuiscono a raccontare unprodotto, l’, dandogli valore.