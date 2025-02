Ilfattoquotidiano.it - “Per favore, abbassi la suoneria del telefono”, capotreno aggredito su un Frecciarossa da passeggero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ancora un. Questa volta a innescare la violenza una banale richiesta a un. “Perladel” la frase rivolta aldel9724 per Milano che per tutta risposta ha preso a pugi il malcapitato. Come riporta MilanoToday l’aggressione è avvenuta lo scorso mercoledì quando il convoglio si trovava sulla tratta Mestre-Padova. Erano stati alcuni passeggeri a segnalare il disagio per il volume troppo alto del cellulare, ilè intervenuto per chiedere all’uomo di regolarla. Il caposervizio, notando che le difficoltà del collega, è intervenuto, ma anche lui è statodall’uomo, poi fermato dalla polizia.L'articolo “Perladel”,su undaproviene da Il Fatto Quotidiano.