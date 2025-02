Liberoquotidiano.it - "Per fare questo video mi hanno offerto 50mila euro": la proposta indecente ad Antonella Mosetti

sarà tra gli ospiti del programma condotto da Monica Setta, Storie di donne al bivio, nella puntata in onda domani, mercoledì 5 febbraio, su Rai 2 alle 23.30. La showgirl ripercorrerà la sua carriera degli ultimi anni, caratterizzata da una scelta che ha fatto discutere: l'approdo su OnlyFans. Una decisione dettata, in gran parte, dai guadagni elevati che la piattaforma può garantire a chi decide di condividere contenuti più audaci. Nel corso dell'intervista,svelerà alcuni dettagli curiosi sulle richieste ricevute dai suoi follower. "Mi chiedono di tutto su OnlyFans, la cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C'è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 milaper l'immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba", ha raccontato la showgirl, che ha anche sottolineato come il suo ingresso sulla piattaforma sia stato inizialmente oggetto di critiche.