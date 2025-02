Iodonna.it - Per diversi giorni, influencer, fan e chirurghi estetici si sono interrogati sul "nuovo" volto del DJ. Ma lui li ha gabbati tutti

Per settimane, il web si è interrogato: cos’è successo aldi Bob Sinclar? Il celebre DJ francese, icona della musica dance, è apparso improvvisamente con lineamenti tirati, zigomi scolpiti e labbra gonfie. Fan e critici siscatenati, tra ipotesi di chirurgia estrema e trattamenti andati storti. Poi, il colpo di scena.Il 31 gennaio, con l’uscita del videoclip del suosingolo Take It Easy on Me, il sipario è caduto. Nel video, una donna affonda le unghie nel suo viso e gli strappa via la protesi in silicone, rivelando il vero Bob Sinclar. Nessun filler, nessun botox, solo una trovata di marketing geniale che ha ingannato milioni di persone. Instagram contro realtà: le star ritoccate sui social guarda le foto Bob Sinclar, un piano perfetto: l’idea dietro il truccoSinclar ha svelato i retroscena della trasformazione in un’intervista a Le Parisien.