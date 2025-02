Ilfattoquotidiano.it - “Per 400 euro porto a casa i ragazzi dopo la discoteca, offro anche coperte e sacchetti per il vomito. I genitori non vogliono più farlo”: la storia di Beatrice Ramella Pezza

Di giorno guida turistica e naturalistica, nel weekend offre un servizio di transfer serale per chi cerca divertimento nei locali della movida. Da 14 anni la bielleseaccompagnadi tutte le età nelle discoteche non solo della zona, madi Milano. Il capoluogo lombardo è una delle mete più ambite, e chiaramentepiù costose (si parla di 400per 200 chilometri tra andata e risposta): “La navetta è da otto posti e i costi si possono facilmente condividere. I ristoranti a Milano sono cari per cui si mangia a Biella, si parte alle 23 e non si rinmai prima delle 5” fa sapere intervista a Leggo.Sono stati i giovani clienti stessi con il passaparola a far sì chesi creasse una rete di contatti: “Isono sempre più pigri, non escono più per andare a prendere i figli e io, da mamma di dueventenni,se non amano andare a ballare, sono contenta che i giovani sentano la necessità di appoggiarsi a un professionista”.