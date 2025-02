Ilprimatonazionale.it - Pensare il lavoro di domani: identità, comunità, potenza

Roma, 4 feb – Si terrà a Parigi il 5 aprile prossimo, nella splendida cornice della Maison de la Chimie, il XII Colloquio dell’Istituto Iliade, realtà culturale d’avanguardia del pensiero radicale europeo nata nel 2013 con la missione di preservare e trasmettere la lunga memoria dei popoli europei. Un obiettivo che non è mai stato declinato in senso “conservatore”, ma come orizzonte di sfida a fronte dei grandi cambiamenti che ci apprestiamo a vivere: ogni anno l’Iliade per il proprio colloquio traccia un tema, che quest’anno sarà “ildi“. Pubblichiamo il bando, scritto da Henri Levavasseur e tradotto per l’Italia.Alle origini della parolaGlobalizzazione e finanziarizzazione, deindustrializzazione e terziarizzazione, digitalizzazione e dematerializzazione, esternalizzazione, precarizzazione e robotizzazione: nel giro di pochi decenni, ilha subìto profonde trasformazioni, suscitando tensioni, disillusioni e preoccupazioni che ci portano a interrogarci sul suo posto nella nostra vita e nella nostra società.