Penalizzazione per il Napoli: cosa sta succedendo

Terremoto in casa azzurra: il club partenopeo a rischio di decurtazione di punti in classificaNella serrata lotta con l’Inter per il primato in classifica, ilpotrebbe rimanere coinvolto in un intrigo che potrebbe costare addirittura punti di, rischioper il club azzurro (LaPresse) – Calciomercato.itIlrischierebbe tre punti diper una presunta violazione della clausola compromissoria. Ciò a causa dell’avvenuta presentazione al Tribunale di Milano di un ricorso volto ad ottenere la destituzione del neoeletto presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Un ricorso che avrebbe dovuto essere invece inoltrato alla Camera Arbitrale proprio alla luce della vigente clausola compromissoria. Dalle dichiarazioni rilasciate da Simonelli al termine dell’ultima assemblea di Lega, si evince però che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva presentato il ricorso al Tribunale di Milano anziché alla Camera Arbitrale, confidando di non violare la clausola compromissoria, visto che al momento del deposito dell’atto in questione, Simonelli non sarebbe stato ancora da considerare un “tesserato”.