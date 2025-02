Pedagogista CPP | via grembiuli a scuola? La scelta non è dei bambini

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 feb. (askanews) – Negli ultimi giorni, l’Istituto Comprensivo Rita Borsellino di Palermo è finito al centro dell’attenzione per unaeducativa insolita: la dirigente scolastica ha indetto un referendum tra gli studenti per decidere se mantenere o meno l’uso del grembiule. La decisione è nata dal desiderio di alcune classi del quarto anno dellaPrimaria di abolirlo e dalla volontà di insegnare aii principi della democrazia. Tuttavia, questa iniziativa, apparentemente orientata a educare alla partecipazione, solleva diverse criticità pedagogiche che meritano di essere analizzate più a fondo. “L’idea di educare alla democrazia è sicuramente valida, ma il rischio è quello di attribuire aiuna capacità di astrazione che non hanno ancora sviluppato. Nelladell’infanzia e nella primaria, il pensiero deiè ancora prevalentemente concreto e legato all’esperienza diretta.