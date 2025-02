Ilfattoquotidiano.it - “Peculato e malversazione”, chiesti 4 anni e 4 mesi per l’ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Procura di Firenze ha chiesto una condanna a 4e 4di reclusione per, exdel, nel processo con rito abbreviato in cui è imputato per. La prossima udienza, fissata per il 27 marzo, vedrà l’intervento del legale di parte civile e dell’avvocato difensore di, Sigfrido Fenyes, prima della sentenza del giudice Angela Fantechi.L’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Christine von Borries, contesta al’uso improprio dei fondi della Fondazione per spese personali non previste dal contratto. Tra queste, figurano il trasloco dalla sua abitazione di Milano a San Casciano Val di Pesa, pernottamenti in alberghi, viaggi in elicottero, taxi e treni, oltre a rimborsi per acquisti privati.