Pd il nodo congresso Lo stop di Gualmini | | Meogrossi accelera? Uscita fuori luogo

"Non ho ben compreso l’zione che il vicesegretario Matteoha voluto imprimere suldel Pd. E, sinceramente, ho trovato fastidiose e offensive le sue parole nei confronti della segretaria Federica Mazzoni". Parole calibrate, ma pesanti, quelle usate da Elisabetta(nella foto), europarlamentare del Pd che, nel 2023 aveva sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie poi vinte da Elly Schlein, e che interviene sull’assise democratica bolognese., nel Pd di Bologna pare si sia già aperta la fase congressuale, c’è chi auspica un’assise prima dell’estate. Lei, sa già da quale parte starà? "Io non ho scelto chi appoggerò, e ho stima di, persona che lavora da tempo nel partito. Ma ho perplessità sia sui tempi sia sui contenuti della sua. Proprio perché si è chiusa una fase politica, con le elezioni Comunali, Europee e Regionali, c’è tutto il tempo per discutere, confrontarsi e prendere decisioni molto delicate".