Pavarese | Il Napoli ha creato false illusioni sul mercato!

Undeludente rispetto alle aspettativeLuigi, dirigente sportivo ed ex direttore del, ha espresso il suo parere suldella squadra azzurra durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss. Le sue parole riflettono il sentimento di una parte della tifoseria, delusa dalle aspettative create dalla società. “Tutti ci aspettavamo unscintillante dopo le promesse che trasparivano”, ha dichiarato, evidenziando come i nomi accostati al club – da Garnacho a Zaccagni – abbiano alimentato speranze poi non concretizzatesi.: Unin crescita, ma con qualche perplessitàNonostante le polemiche, l’ex dirigente riconosce che ilsta vivendo una fase di crescita e che la squadra ha comunque le qualità per competere. “Questo ci rafforza e ci dà fiducia”, ha affermato, pur sottolineando che molti tifosi si aspettavano investimenti più rilevanti per mantenere il livello delle altre big.