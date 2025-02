Napolitoday.it - Paura nei Quartieri Spagnoli, un uomo aggredisce i passanti

Leggi su Napolitoday.it

Caos neinel pomeriggio di oggi 4 febbraio. Un, che già qualche mese fa aveva minacciato di farsi esplodere con una bombola a gas nel basso in cui vive in via santa Maria delle Grazie a Toledo, è sceso in strada, in vico Lungo San Matteo, aggredendo diversi