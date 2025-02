Thesocialpost.it - Paura in Italia – L’albero crolla all’improvviso e si abbatte sull’auto

Una tragedia sfiorata per pochissimi istanti. Uno dei pini secolari del giardino di Villa Garibaldi a Conversano, in provincia di Bari, è improvvisamente caduto,ndosi su un’auto parcheggiata a pochi metri di distanza. Per fortuna, il conducente si era appena allontanato e non è stato colpito dal tronco.Leggi anche: Incendio improvviso in fabbrica: il rogo poi le esplosioni, nube di fumo nero altissimaHa parcheggiato l’auto, è uscita e pochi istanti dopo sulla macchina è caduto un pino secolare.in centro a Conversano, in provincia di Bari: in largo della Corte, a pochi passi dal castello, uno dei pini secolari dei giardini di Villa Garibaldi è caduto verso l’esterno dell’area verde, distruggendo parte della recinzione, un lampione, danneggiando l’auto e lambendo l’ingresso secondario di un bar.