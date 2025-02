Internews24.com - Pastore si sbilancia: «Lotta scudetto? Sì, per me lo vince questa squadra»

di Redazionenon usa giri di parole, ecco lafavorita per la, così si espone il noto giornalista oggi, la super scelta Giuseppe, intervistato in esclusiva da noi di InterNews24 ha svelato sulla. Ecco un estratto delle sue parole:PASTRORE SULLA– «Io continuo a dire Napoli. L’Inter è più forte, non c’è dubbio, ma avranno più partite. Ladi Conte ne avrà solo 15 e se avesse sostituto in maniera più efficace Kvaratkshelia, sarei ancora più convinto. Dopo il pareggio con la Roma, si son comunque tolti dal calendario Atalanta, Juve e appunto i giallorossi, squadre che l’Inter deve ancora affrontare. Poi c’è la gara di giovedì, contro una Fiorentina in ripresa, che i nerazzurri dovranno affrontare due volte. Penso comunque che il Napoli abbia un 2% in più, direi a questo punto un 51-49 , anche perché gli azzurri hanno un calendario a loro favore.