Internews24.com - Pastore: «L’Inter meritava di vincere il derby! Zalewski? Un inizio incoraggiante, e sulla lotta Scudetto…» – ESCLUSIVA

Leggi su Internews24.com

di Marco BlasiGiuseppe, noto giornalista, ha parlato con noi di InterNews24 di molti temi legati al mondo nerazzurro. Ecco le sue paroleIl pareggio in extremis nelcontro il Milan, l’arrivo die l’analisi del calciomercato invernale. Di questo e molto altro abbiamo parlato con il noto giornalista, Giuseppe, intervistato inda noi di InterNews24. Ecco le sue parole:Bentrovato Giuseppe, parliamo subito deldi Milano terminato 1-1. Che idea si è fatto del match? Demeriti delo buona partita del Milan?«Punteggio che arriva dopo una lunga serie di episodi, come successo anche in Supercoppa e come spesso succede in queste gare. A meritare più la vittoria sarebbe stata, perché la ripresa si è giocata a senso unico, ma soprattutto perché il Milan ha avuto problemi dal punto di vista degli uomini da schierare.