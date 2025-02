Anteprima24.it - Pastena, esteso il lungomare: consegnati box e piazzetta

Tempo di lettura: < 1 minutoGrande entusiasmo aper la presentazione della fine dei lavori che al posto di un ex parco con giostrine che subì un incendio e ha rappresentato per anni un’area di grande degrado nel quartiere è stato sostituito con un nuovo pezzo di, unasul mare e 24 box auto. La presenza sul posto questa mattina del sindaco di Salerno e dell’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo è stata anche occasione per fare un punto sui lavori di rifacimento che stanno interessando proprio questo tratto del. Per la fine dell’estate ha annunciato l’assessore Loffredo contiamo di rifare la spiaggia fino a torrione, mentre il Comune di Salerno si è aggiudicato anche i lavori per l’ultimo lotto che riguarda l’area di Santa Teresa e 41 milioni che serviranno a rifare la spiaggia Vicino al porto Marina d’Arechi.