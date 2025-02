Ilrestodelcarlino.it - Passo indietro a Sora. Da salvare il pareggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Della trasferta direstano dail risultato, le parate di Laukzemis e il primo gol in biancorosso di Battistini. Che non è poco. Il risultato, infatti, mantiene l’Ancona incollata al Chieti, fermato sul pari dalla Vigor, e allunga la serie positiva dei dorici. Inoltre, le parate del portiere lituano ridanno fiducia a un ragazzo che è stato protagonista tra i pali in alcune partite, per poi andare incontro a delle difficoltà. Un Laukzemis con più autostima, insomma, è certamente una buona notizia in vista delle prossime partite. E poi c’è la rete di Battistini, che ha lottato e sofferto come e con gli altri, a, sempre troppo solo in attacco e certo non in grande giornata, ma capace, a un minuto dal termine dei novanta minuti di infilare il portiere avversario alla prima palla buona che gli è capitata tra i piedi.