Passeggiate spaziali intorno alla Luna. Ecco l'accordo tra Thales Alenia Space e gli Emirati

La collaborazione tra l’industria spaziale italiana e gliArabi Uniti segna un nuovo traguardo con la firma del contratto tra, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), e il Mohammed Bin RashidCentre (Mbrsc) il polo scientifico e tecnologico degli, per la progettazione e lo sviluppo del modulo Airlock, la componente per ledella futura stazione spaziale cisrer Gateway, sviluppata nell’ambito del programma Artemis della Nasa. L’Airlock consentirà agli astronauti di effettuare attività extra-veicolari (Eva), trasferire esperimenti scientifici da e verso la stazione e fornire un ulteriore punto di attracco per le navicelle. Il modulo sarà utilizzato anche per lo stoccaggio e la manutenzione delle tute Eva e degli strumenti necessari per le operazioni all’esterno della stazione.