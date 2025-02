Ilgiorno.it - Passaporti anche all’Ufficio postale, la svolta di Monza: già 800 richieste in meno di due mesi

Leggi su Ilgiorno.it

– Basta code agli sportelli della Questura in via Grigna. Basta attese spasmodiche per trovare un appuntamento mentre la data del volo si avvicina e non si sa più dove sbattere la testa. Indi due, lepresentate sono già 800. Sembra essere partito bene il nuovo servizio offerto da Poste Italiane, che dal 10 dicembre riceve ledi passaporto. In 43 uffici postali (35 comuni su 55) della provincia die Brianza, di cui 8 in città, è possibile presentare la richiesta di prima emissione o rinnovo del passaporto elettronico. E fino ad oggi sono già circa 800 irichiesti, di cui circa 260 ae i restanti negli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti abilitati. La provincia diè la prima in Lombardia, e nei prossimisi aggiungeranno altri Comuni aumentando il numero degli uffici nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.