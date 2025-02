Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, la Regione: “Va fatto a ogni costo”

, 4 febbraio 2025 – Le grandi opere non riguardano solo la ricostruzione e gli interventi post alluvione. A, oltre al tram, resta anche il temaal centro della discussione ormai da anni, e ora in stallo. “Quello che costa costa, ilva”, taglia corto il presidente dellaEmilia-Romagna, Michele de Pascale all’indomani del summit con il ministro Matteo Salvini e l’assessora regionale ai Trasporti Irene Priolo, mette un punto fermo sulla necessità dell’allargamento di tangenziale e autostrade, sottolineando come anche le opere compensative, quelle green volute dal Comune di, “sono parte integrante dell’infrastruttura”. Ovvio che la trattativa tra ministero dei Trasporti e Autostrade è in atto su due opere - il, appunto, e la Gronda di Genova - e il tema ‘caldo’ è la lievitazione dei costi, ma il governatore dell’Emilia-Romagna insiste: “Noi chiediamo che l’opera sia realizzata nella sua interezza.