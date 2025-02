Lanazione.it - Partenza col "botto" per San Biagio. Il sole primaverile richiama la folla

Era da tempo che non si vedeva la fiera di Sanpiena di gente con la felpa o addirittura – i più giovani – in maglietta. Merito di unsemi-che ieri mattina ha letteralmente graziato ladell’appuntamento più atteso dai pietrasantini. Un avvio col "", soprattutto nelle prime ore pomeridiane, quando strade e piazze del centro storico si sono riempite in maniera notevole attirando migliaia di persone con un’offerta ricca e variegata. Non solo per gli oltre 200 stand disseminati tra via San Francesco, piazza Matteotti (con il gettonatissimo "ring" per i pony) fino a piazza Duomo passando per piazza Statuto, via Mazzini, via Oberdan, piazzetta Glicini (con il mercatino degli hobbisti) e piazza Carducci. A funzionare è stata anche la novità che ha consentito ad alcune attività commerciali di via Mazzini di esporre la propria merce all’esterno (ma la vendita era consentia solo in negozio), le tante specie animali che hanno trasformato piazza Matteotti in una grande fattoria a cielo aperto e un percorso ad anello ormai consolidato, inclusa l’appendice del luna park in piazza Leone Tommasi (ex Pesa).