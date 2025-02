Ilfattoquotidiano.it - Parla Chiara Ferragni: “Il gossip lanciato da Corona è finzione organizzata? No, da parte mia no. Penso che a volte sia giusto difendermi e fare uscire la verità”. Le dichiarazioni a Pomeriggio5

a ottenere le dizioni che ogni programma o sito che si occupa di spettacolo eavrebbe voluto, quelle disia sul suo rinvio a giudizio che su quanto dito da Fabrizioa Falsissimo.it. Michel Dessì, inviato del programma condotto da Myrta Merlino su Canale5, ha raggiunto l’imprenditrice digitale e in prima battuta le ha chiesto come stesse e qualche parola sul caso Pandoro Balocco: “Eh, insomma, periodo. Ne ho avuti migliori. Questo anno è stato un po’ devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi“. Poi proprio sul rinvio a giudizio ha aggiunto: “Non me lo aspettavo però va bene, io sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi. Ho speso 3,4 milioni di euro tra multe e beneficenza, legate a questo caso, su questa vicenda ho già fatto un comunicato e non ho molto da aggiungere, né per questo né per tutte le altre vicende”.