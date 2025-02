Tarantinitime.it - Parcheggio multipiano, Spadafino (Confcommercio): “Intervento strategico per il commercio del Borgo”

Tarantini Time QuotidianoTaranto accoglie con grande favore il progetto delprevisto nell’area dell’ex Stazione Torpediniere, ritenendolo unper il decongestionamento della viabilità e il rilancio deldi vicinato neldi Taranto.“Apprendiamo con soddisfazione di questo importante progetto infrastrutturale – dichiara Giuseppe, vice presidente vicario die coordinatore della consulta delle Delegazioni comunali – che risponde perfettamente alle esigenze da noi più volte manifestate: alleggerire il traffico nele aumentare la disponibilità di parcheggi per favorire l’accessibilità e la fruibilità delle attività commerciali di prossimità. Si tratta di un tassello essenziale per lo sviluppo di centri commerciali naturali come valida alternativa alla grande distribuzione organizzata, ma allo stesso tempo di una occasione di rivitalizzazione urbana per il, come dimostrato dall’ampia partecipazione alla petizione recentemente promossa proprio dasulle problematiche del centro storico di Taranto.