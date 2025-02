Quotidiano.net - Paramount +, le uscite di febbraio 2025

Leggi su Quotidiano.net

Anche il mese diprevede alcune novità in arrivo nel catalogo di+, spaziando dal cinema alle serie tv. A seguire potete leggere la guida con i titoli più interessanti insieme alla data di uscita sulla piattaforma streaming. Yellowjackets 3 Non possiamo non partire proprio da questo titolo, tra i più attesi da parte degli abbonati a+. Sono passati quasi due anni dalla precedente stagione (conclusasi nel maggio 2023) e finalmente i fan potranno seguire le vicende incentrate su una squadra di giocatrici di calcio liceali, sopravvissute a un disastro aereo nelle regioni remote del nord America. Ai tempi, nel 1996, la tecnologia era molto più limitata rispetto ad oggi e ritrovarle sembra quasi impossibile. La serie esplora la loro discesa a un clan selvaggio, tra storie legate a quel periodo e vicende moderne con le vite delle ragazze sopravvissute che tentano di andare avanti e di dimenticare quel trauma, quasi 25 anni dopo.