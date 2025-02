Lanazione.it - Paolini, è il Celebration Day. Bagni di Lucca abbraccia e festeggia la sua campionessa

, 4 febbraio 2025 – Adiè il giorno delDay. Al Circolo dei Forestieri per laJasminee per il suo oro olimpico nel doppio con Sara Errani a Parigi 2024. Un evento studiato nei minimi particolari dagli organizzatori: il Comune didie la Regione Toscana, con il prezioso contributo di Eurovast e BigMat e la regia dell’agenzia di comunicazione Anteprima. A parlare dell’evento sono proprio i rappresentanti istituzionali del Comune didi, che hanno fortemente voluto l’omaggio alladi casa. ERRANI MUSETTI“Dopo diversi mesi, e compatibilmente con gli impegni agonistici - ricorda il sindaco, Paolo Michelini - siamo riusciti a far venire adila nostra concittadina Jasmineper tributarle il dovuto riconoscimento per i suoi successi sportivi che l’hanno portata dai nostri campi da tennis del circolo Mirafiume ai più importanti traguardi tennistici mondiali, culminati con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.