Milleunadonna.it - Paola Egonu e il razzismo: “Tieni le mani fuori dalla borsa al supermercato sennò ti accusano di rubare"

Leggi su Milleunadonna.it

Se la tua pelle è nera, può bastare essere una campionessa olimpica medagliata, essere stata nominata pallavolista dell’anno, essere nata in Italia e avere portato lustro al tuo paese? No, non basta perché illo respira comunque e da sempre. "Ho l'onore di essere un'atleta, privilegiata, ma so che il.