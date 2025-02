Tpi.it - Pandoro Gate, Chiara Ferragni: “Sono innocente, lo dimostrerò. Fedez? Sono stata zitta troppe volte, ora basta”

Leggi su Tpi.it

“Quello che ho fatto durante l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai. Però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità”. Lo dice, interviper strada dall’inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì.L’influencer parla ai microfoni del programma tv di Canale 5 dopo che nell’ultima settimanaemersi clamorosi retroscena sugli anni del suo matrimonio con. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona e confermato dallo stesso rapper,aveva un’amante:lo sarebbe venuta a sapere per caso dall’ex marito solo poche settimane fa.“Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose, ho cercato di essere superiore”, spiega, che tramite il suo avvocato ha diffidato Corona e gli ha chiesto oltre un milione di euro per la violazione di una presunta scrittura privata sottoscritta nel 2023.