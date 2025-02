Lanazione.it - Pam Panorama, presidio contro la sospensione dei lavoratori fragili

Firenze, 3 febbraio 2025 - Sciopero edavanti alla sede della Regione Toscana in piazza Duomo martedì 11 febbraio in occasione del tavolo di crisi per la vertenzadi Campi Bisenzio (Firenze). Pam, ricorda il sindacato Usb, ha deciso di sospendere 6, "cercando di fatto di ridurre il personale con lo strumento del Dvr (documento di valutazione dei rischi), vale a dire il documento che dovrebbe tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei". L'appuntamento è per le 14.30 in piazza Duomo e fa seguito allo sciopero dello scorso 23 gennaio al centro commerciale I Gigli, che, sottolineano ancora dalla Usb aveva visto l'adesione della totalità dei dipendenti. Sarà un nuovo"per manifestare con fermezza il dissenso nei confronti della scelta die chiedere con forza il reintegro immediato dei 6sospesi".