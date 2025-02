Terzotemponapoli.com - Palmieri: Napoli, mercato tra ironia e delusione

L’in diretta su Sportitalia“Scusi, lei è Garnacho? No, niente. Lei è Adeyemi? No, niente. Aspetta. Saint-Maximin? No? Niente, niente. C’è Okafor”. Con queste parole il giornalista Tancredi Palmeri ha ironizzato in diretta su Sportitalia sulla chiusura deldel. Un chiaro riferimento alle trattative sfumate del club partenopeo neldi gennaio, che aveva puntato diversi giocatori senza riuscire a portarli a termine.: Untra sogni e realtàIlaveva lavorato intensamente per trovare un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, cercando di mettere le mani su Alejandro Garnacho del Manchester United o Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Tuttavia, le trattative non si sono concretizzate per vari motivi, portando il club a ripiegare all’ultimo su Noah Okafor del Milan.