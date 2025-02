Pallini celebra 150 anni con una crescita del fatturato del 125% e espansione globale

Quotidiano.net - Pallini celebra 150 anni con una crescita del fatturato del 12,5% e espansione globale

Unadeldel 12,5% da 20 a 24,5 milioni di euro,sui mercati esteri e un aumento delle vendite. Questi i principali risultati della storica distilleria romanache lo scorso anno ha venduto oltre 3 milioni di litri di prodotti (+4% sul 2023). L'azienda, che compie 150e vanta un portafoglio di 100 prodotti principalmente liquori e distillati, sottolinea inoltre di essere presente in 70 mercati, 12 in più nel 2024. Tra le nuove aggiunte, Repubblica Ceca e Serbia, ma anche diversi stati dell'America Latina (come Messico, Brasile, Argentina, Paraguay e Cile), fino a India e alle Filippine. Dall'estero arriva oramai la fetta maggiore di introiti, con l'export che costituisce il 78% del suo(+14% nel 2024). "In generale, il 2024 si è confermato un anno di grande, con una presenza capillare in sempre più mercati, e che ha visto il nostro Limoncello diventare il più venduto al mondo, sia in termini di volume sia di valore" - commenta Micaela, presidente e amministratore delegato di- "Ora, in questo 2025 che segna un secolo e mezzo di storia dell'azienda, il nostro sguardo è puntato saldamente anche al futuro: la strada sarà quella di potenziarci ancor più con nuove idee e acquisizioni".