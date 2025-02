Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie c. Ravenna, a Prato un altro tonfo

Seconda trasferta e seconda sconfitta consecutiva per il, caduto 8-13 in casa dell’Azzurra Nuoto. Un ko che mantiene iti all’ultimo posto e a secco di punti., presentatasi senza Baroncelli e il portiere Monteleone, si trova in svantaggio di due reti alla fine del primo quarto, riducendo poi le distanze all’intervallo sul 4-6. Il match si decide nel terzo periodo, quando i toscani allungano fino al 10-5, chiudendo i conti, "Nonostante il risultato, in questa partita abbiamo avuto segnali positivi soprattutto dalla difesa – sottolinea l’allenatore Valdimir Cuki - dove, soprattutto in fase di parità numerica, siamo riusciti a esprimere il nostro gioco" Nel prossimo turno, in programma sabato, ilPallanoto sarà ancora in trasferta, ospite della capolista Carpi.