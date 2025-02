.com - Pallanuoto femminile A2 / Il Team Marche tiene testa al Volturno poi cede 10-16

Terza sconfitta consecutiva per le ragazze di Stefania Giuliani che pagano lo scotto di squadra giovane e matricola del campionato. Dmenica prossima a ParmaMOIE, 4 febbraio 2025 – Terza sconfitta stagionale per ilnel campionato di A2 giorne Sud.Le ragazze di Stefania Giuliani si sono battute come leonesse contro ilSporting club e, seppur orfane di Di Martino, ha iniziato il primo tempo con grande determinazione finendo con il parziale di 2 a 3; il sofferto secondo tempo, ha fatto prendere il largo alle ospiti, che sono riuscite a mantenere il vantaggio.Nonostante il risultato finale parli ancora di una sconfitta delle ragazze di Moie, la quantità di centri in attacco, fanno ben sperare per le prossime sfide: tutta esperienza che si accumula per affinare le tecniche e gli schemi di gioco.