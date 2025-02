.com - Pallamano / Cingoli e la Polisportiva omaggiano Riccardo Trillini e Matteo Nuccelli

Leggi su .com

L’allenatore e il massofisioterapista della Nazionale ai Mondiali 2025 saranno omaggiati in due momenti distinti: venerdì 7 febbraio in Comune e sabato 8 al PalaQuaresima, 4 febbraio 2025 – Arriva l’ora del giusto e meritato omaggio diai suoi figli. L’amministrazione comunale e la, infatti, in questo fine settimana renderanno omaggio ai protagonisti del Campionato del Mondo 2025 di, rispettivamente come direttore tecnico e massiofisioterapista iscritto all’ordine dei Tsrm.La cerimonia dell’amministrazione ComunaleIn particolare venerdì 7 febbraio, alle ore 18, nella Sala Consiliare “Verdi” del Palazzo Comunale ci sarà un ringraziamento pubblico da parte del Comune di. La cerimonia, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di, è organizzata dall’assessorato allo sport diretto da Jacopo Coloccioni, sarà aperta e presieduta dal Sindaco diMichele Vittori.