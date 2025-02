Inter-news.it - Palladino: «Saremo solo 14 in Fiorentina-Inter! Tre in dubbio»

Siamo a due giorni dalla partita tra, valida per il recupero della giornata di campionato persa l’1 dicembre 2024. Raffaeleha parlato in conferenza stampa., il mercato?La Società ha preso dei calciatori molto bravi. Otto uscite e cinque entrate, fatte con la massima sintonia. Scelte cha abbiamo fatto per creare unasempre più forte e che vanno ad inserirsi in una rosa già competitiva. Sarà importante fare entrare i nuovi bene nel gruppo, ma tanti già si conoscono e quindi tutto avverrà naturalmente.Comuzzo?I calciatori forti sono richiesti, è normale. Pietro può essere un grande acquisto per il finale di stagione. Voglio ringraziare il Presidente Commisso ed i Direttori del Club per aver rifiutato offerte molto importanti. Pradè, Ferrari e Goretti ci hanno messo cuore e anima.