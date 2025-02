Bergamonews.it - Palazzetto dello Sport, pubblicato il bando per la realizzazione. Cantiere da giugno 2025

Bergamo. Aprirà nel mese diildel nuovo Paladella città. Chorus Life ha annunciato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori per ladel nuovodi Bergamo in via Pizzo della Presolana. L’intervento, che si inserisce nell’ambito del piano di rigenerazione urbana del nuovo smart district, prevede anche la riqualificazione e allargamento di via Castel Regina.Il progetto del PalaApprovato con una delibera di Giunta del 19 dicembre, il progetto prevede la struttura del Pala, ideata per ospitare eventiivi e culturali con una capienza massima di 2.500 spettatori.La riqualificazione di via Castel Regina prevede interventi di miglioramento della viabilità, con ampliamento delle carreggiate e adeguamento alle nuove esigenze di mobilità urbana.