Inter-news.it - Palacios, buona la prima: Monza-Verona con personalità

Tomasha trovato la suapresenza da titolare in Serie A. Ilgli ha dato subito fiducia e lui ha risposto conLA– Andato alper trovare minuti di gioco,ha subito avuto la sua occasione con Bocchetti. Pronti via, subito titolare sulla sinistra della difesa, in una linea inedita con Izzo e Lekovic. E l’argentino non ha sprecato l’opportunità di fare unaimpressione, mettendo i suoi primi mattoncini di crescita. Anche se c’è qualcosa da sottolineare in negativo.FATTORE IN IMPOSTAZIONE –come detto ha giocato sulla sinistra della difesa, in un modulo fluido. Guardiamo la sua heatmap presa da Sofascore:L’argentino sulla sinistra si è fatto vedere fino a centrocampo. Ilha cercato l’impostazione dalla difesa in modo insistito, e proprio lui ne è stato il primo motore.