Pagellone calciomercato invernale 2025 | Milan da 9 Napoli da 4 Roma rincorsa da 6 5

Ilsi è chiuso con i botti del(Gimenez e Joao Felix), ma non con quelli del(Okafor sostituto di Kvaratskhelia). Sono i due opposti di una sessione che premia anche Atalanta (7), Fiorentina (7.5), Como (7), Lazio (7), Juventus (7.5) e Udinese (7). Bocciate, oltre al, anche Monza, Cagliari e Parma. Ecco ildeldi gennaio.ATALANTA 7Ademola Lookman si ferma il 28 gennaio e cinque giorni dopo viene depositato il contratto di Daniel Maldini. Positivo anche l’acquisto di Stefan Posch, alternativa di valore dopo quanto fatto vedere a Bologna. A Zingonia hanno fatto le cose seriamente e non è una sorpresa.Daniel Maldini (AC Monza) during AC Monza vs FC Sudtirol, Italian football Coppa Italia match in Monza, Italy, August 09 2024BOLOGNA 6.