Cesenatoday.it - Pagamento del bollo auto e moto facile e veloce grazie ai servizi digitali delle Poste

Leggi su Cesenatoday.it

Anche per i cittadini del Cesenate pagare ilconItaliane è semplice,e sicuro. Ilo è disponibile per tutti gli utenti registrati su.it, per i correntisti Bancoposta e i titolari di cartepay. È possibile effettuare ildalle app (