Paese e Lariana minacciati dalle piene Al via i lavori per ammansire il torrente Pertus

Sono iniziati ieri idi messa in sicurezza del corso delche negli ultimi anni ha provocato più di un grattacapo intrascinando a valle fango e detriti che hanno invaso anche la statale, bloccando la principale via di collegamento tra Bellagio e Como. Grazie ai fondi del Pnrr ha preso il via il cantiere che per ora si concentrerà nell’area di Capovico. "La chiusura totale della strada è invece prevista indicativamente dal 3 marzo al 7 aprile, salvo imprevisti - spiegano dal Comune - Come anticipato, saranno realizzati parcheggi provvisori in aree solitamente soggette a divieto di sosta, e la Protezione Civile sarà presente per offrire supporto ai cittadini. Siamo consapevoli dei disagi ma ricordiamo che l’opera è essenziale per garantire la messa in sicurezza della zona".