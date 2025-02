Ilgiorno.it - Oxygen, "dormire fa bene alla memoria"

Leggi su Ilgiorno.it

Riparte la seguita rassegna de "Il Respiro di Oxy.gen. Scienza, salute, ambiente", a cura di "Fondazione Zoe" e Parco Nord Milano, nello Spazio "Oxy.gen" di via Campestre, angolo via Meucci. Il primo appuntamento del 2025 è nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18, con la proiezione della conferenza "Per ricordare meglio . ricordati di", tenuta dneurologa Michela Marcon. La ricerca neurobiologica ha dimostrato che una buona notte di sonno è in grado di stimolare la nascita di nuove cellule neuronali e il consolidamento della; l’alterazione dei meccanismi del sonno potrebbe, quindi, essere un fattore di rischio per il declino cognitivo. Il commento scientifico è a cura di Luciano Licciardello, medico e farmacologo clinico. L’ingresso è libero, con l’iscrizione obbligatoria: per ulteriori informazioni, consultare il sito www.