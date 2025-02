Iltempo.it - Otto modelli per i neopatentati

Con l'introduzione del nuovo Codice della strada, che eleva il rapporto peso potenza ammesso per ida 55 a 75 kW per tonnellata e ad un limite massimo di potenza di 105 kW, si aprono nuove opportunità nella gamma della Stella. L'offerta di prodotti accessibili per chi si mette per la prima volta alla guida si estende, infatti, a ben seia combustione interna e due full electric. La scelta più tradizionale include Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, tutte disponibili con due motorizzazioni, Diesel e benzina mild-hybrid, rispettivamente da 85 e 100 CV. Per chi, invece, volesse fare il proprio debutto al volante con la tecnologia del futuro, sono disponibili le motorizzazioni 250+ di EQA ed EQB. La gamma più giovane della Stella apre le porte ai: Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake equipaggiate con le due varianti 180 benzina e 180 Diesel, rispettivamente da 85 e 100 CV, rientrano tutte nei parametri che ne consentono l'utilizzo a chi per la prima si mette al volante di un'automobile.