Orrore in Svezia | sparatoria in una scuola 5 feriti

Episodio scioccante in unadella, dove 5 persone sono rimaste ferite dopo unavicino al Campus Risbergska a Orebro, a circa 200 km a ovest di Stoccolma.LaCome riferito dal sito dell’Expressen l’autore dellasi sarebbe sparato togliendosi la vita e oggi, 4 febbraio, alle 15:30 la polizia ha convocato una conferenza stampa per spiegare esattamente cos’è successo. Le autorità hanno smentito la notizia secondo la quale tra ici sarebbero anche alcuni agenti, ma è stata diffusa una nota dalla contea di Orebro che ha comunicato il ricovero di 5 persone ferite durante la. Al momento non si conosce né il nome né l’età deie le autorità hanno invitato la popolazione a stare lontano dall’istituto.La testimonianzaGunnar Strommer, il ministro svedese, ha rilasciato delle dichiarazioni ad Aftonbladet esprimendo il suo cordoglio per gli atti di violenza ad Orebro che ha definito molto gravi.