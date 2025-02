Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 4 febbraio 2025: Vergine, per gli innamorati il grande passo

L’diperArieteVenere entra trionfalmente nel vostro segno, portando fortuna e amore fino alla fine di marzo. Nonostante qualche disturbo da Marte in Cancro, aspettatevi eventi favolosi. In ambito finanziario, siate prudenti.ToroLa Luna crescente nel vostro segno favorisce novità nel lavoro e nelle finanze. È il momento ideale per rivedere progetti e apportare cambiamenti, proprio come si fa con le piante che necessitano di essere trapiantate in un vaso piùper crescere meglio.GemelliVenere in Ariete crea un aspetto incantevole, che sarà particolarmente fortunato quando entrerà in contatto diretto con Giove e la Luna nel vostro segno, a partire da giovedì. Nonostante qualche ostacolo, la vostra intelligenza e determinazione vi aiuteranno a superare tutto.