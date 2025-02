Lanazione.it - Oro, il distretto e l’incubo dei dazi. “L’incertezza non paga, le imprese sapranno reagire”

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Mentre Donald Trump inizia a giocare la partita dei, imponendoli al 25% sul Canada e sul Messico e al 10% sulla Cina, l’oro vola a 88 euro al grammo e fa registrare un nuovo record storico, con un aumento percentuale del 50% nell’ultimo anno. Il mercato non riesce a valutare con esattezza il rischio di una guerra commerciale globale, perché nessuno sa davvero cosa intenda fare il presidente degli Stati Uniti e neppure che tipo di contromosse possano adottare gli Stati colpiti dache potrebbero riguardare anche l’Europa. L’atteggiamento generale è attendista: sui mercati prevale l’idea che Trump possa alla fine essere più pragmatico di quanto non faccia credere e dunque adottaregraduali e più bassi per l’Europa. Ivana Ciabatti, fondatrice e amministratrice delegata di Italpreziosi, considera il momento complicato ma non perde l’ottimismo.