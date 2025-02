Ordine punge l’Inter | Le trasmissioni sono andate dietro Inzaghi Sul fallo di Thuram nessuno ha protestato il Napoli stia attento a

Leggi su .com

Dopo il derby Milan-Inter disputato domenica pomeriggio e terminato con il risultato di 1-1, cistate parecchie polemiche per um rigore non dato alla squadra nerazzurra per un contatto tra Plavovic e, considerato nonso. Riguardo la stracittadina meneghina il giornalista e simpatizzante rossonero, Franco, al canale “Televomero“, ha rilasciato delle dichiarazioni .L'articolo: “Le. Suldiha, ila..” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Coppa Italia impegnativa per le grandi: “Fa un po’ sorridere che i fischi a Lukakudiventati goliardia, invece quelli a Calhanoglu e Donnarumma erano.