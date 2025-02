Terzotemponapoli.com - Ora, il Napoli…Parla Massimiliano Esposito

L’ex attaccante -anche- del Napoliè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “I cambi effettuati da Conte durante il match con la Roma non possono essere giudicati sulla base del risultato, che condiziona troppo le valutazioni. Il Napoli ha disputato nel complesso un’ottima gara all’Olimpico. Ma se proprio dobbiamo trovare qualcosa che non è andato nelle sostituzioni, posso dire che io avrei sostituito Mc Tominay, apparso poco lucido rispetto alle altre volte. Non è un caso se da lì nasce l’errore sul goal preso al 92º. Magari un giocatore più in palla avrebbe seguito l’uomo annullando la possibilità del gol. Conte è apparso molto indispettito, perché l’azione che ha portato alla rete della Roma era stata studiata”.