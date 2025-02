Lanazione.it - Opere a mare "Ora basta. Risposte dalla Regione"

Da tempo è ormai acceso il dibattito sulla gestione delledi Marina di Pisa. In occasione della presentazione del Carnevale di Marina di Pisa l’evento è stato anche teatro di un dibattito e la politica e gli imprenditori del litorale hanno chiesto ancora una volta aiuto. "Nel corso di questi tre anni di mandato ho visto anche momenti brutti, tra cui laggiata, o alluvione, che dir si voglia, oltre alla discussa legge Bolkenstein che ha messo in difficoltà gli imprenditori degli stabilimenti balneari - dichiara Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa -. Nonostante questi fatti però vedere la forza e il sorriso dell’imprenditoria locale, nonché la spinta da chi si impegna per la comunità, ci fa pensare che continueremo a fare bene. Per i marinesi è molto importante il legame col territorio.