OpenAI nuova partnership in Asia dopo SoftBank | accordo con Kakao per l’IA

la joint venture con la giapponeseha annunciato anche unain Corea del Sud. La startup statunitense, madre di ChatGPT, ha stretto uncon, azienda di Seul che gestisce l’app di messaggistica più diffusa nel Paese,Talk. Svilupperanno congiuntamente prodotti di intelligenza artificiale per il mercato nazionale e, nello specifico, il gigante del webtico potrà usare la tecnologia americana per sviluppare il proprio sistema IA personale. È probabile, secondo quanto riporta Reuters, che quest’ultimo possa giocare un ruolo chiave anche nel progetto Stargate, per cui il Ceo diSam Altman ha detto di voler coinvolgere diverse aziende coreane. Si vocifera infatti di una potenziale collaborazione con Samsung.con: «Particolarmente interessati alla messaggistica»Il logo diTalk (Getty Images).