’Open Mind’ per il diritto allo studio

Parte da Ascoli una nuova, importante Fondazione per attività di solidarietà e, in particolare, per garantire a tutti i ragazzi ildi. Si chiama ‘Open, con la massima apertura per aiutare a garantire i diritti di tutti e, in particolare, dei bambini, ed è un’iniziativa dell’infaticabile imprenditore ascolano Stefano De Angelis, Ceo della società Giocamondo Study leader a livello nazionale nel settore delloall’estero per ragazzi. La nuova Fondazione di solidarietà è stata costituita ieri nellodel notaio Calvelli, in occasione del 50° compleanno di Stefano De Angelis, con una dotazione iniziale di 30.000 euro. L’ente fondatore è la società Deas che ha nominato tre membri del consiglio di amministrazione: oltre al presidente Stefano, ci sono il padre Giuseppe e il fratello Simone.